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    Мостовой: «Сборная России – худшая на Евро-2016»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении команды на Евро-2016.

    «Я посмотрел игру всех команд и могу сказать, что сборная России — худшая. Там нет футбола, нет нападающих. Мне ничего не нравится. Очко, отыгранное на последней минуте матча со сборной Англии, дает надежду, и даже есть возможность выиграть у Уэльса и выйти в 1/8 финала, но я не вижу никаких перспектив у этой команды.

    Это не из-за игроков, они есть, но никто из них не играет за пределами России. Но чтобы соревноваться на этом уровне, необходимо выезжать и играть в сильных лигах. В России едва ли наберется четыре хороших команды, и лучшие футболисты, играющие в них, приехали из других стран, а самый решительный из них, Халк, вошел в расширенный состав сборной Бразилии. Российским футболистам не хватает соревновательного азарта. Им неплохо живется, они много зарабатывают. Здесь сложно расти и улучшать свой уровень», – приводит слова Мостового ИноСМИ с ссылкой на El Pais.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 21:22
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1339

      Lilipyt 21 июня 2016, 01:33

      Правильно все сказал, без этих "патриотических" высказываний: "Что надо любить и не критиковать сборную". Сразу видно, что человек подошел с холодной головой к вопросу и анализировал игру с профессиональной стороны. Уровень футбола останется на таком же уровне, пока не подымут требования к игрокам по отношению зарплат. Нечего тут бояться, что "топ" игроки взбунтуются и будут орать в горло, якобы так нельзя. Потому что на их место придут другие молодые игроки, которые будут вынуждены играть в этой обновленной системе. Но займет ли руководство такую жесткую позицию, как и клубы?! Хотя как я помню футбол государственный и по моему мнению, те клубы которые откажутся соблюдать требования РФПЛ, должны понести жесткое наказание начиная от отключения гос. поддержки (пускай сами себя содержат) и заканчивая исключением из чемпионата. А то как деньги хотят, то сразу дай, а как выпустить своего воспитанника из футбольной школы, то ни кому не удается, как буд-то все футболисты до 19 лет стали алкоголиками и наркоманами. Но на самом деле многие перспективные игроки ушли из футбола из-за не возможности пробиться дальше, так как там все занято этими "профессионалами". А потом все удивляются, почему наша сборная стоит на месте и ни чего не может продемонстрировать в атаке. Но игрокам плевать, деньги все ровно заплатят и на ЧМ 2018 вызовут, больше же не кого....

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:26

      ВОТ!!!!!!! ВСЕ ПО ДЕЛУ! НЕТ ХАЛКА НЕТ ЗЕНИТА! А ДЗЮБА ВЕЛИК!!!)))))))) ИГРОК 2-й лиги

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 20 июня 2016, 23:47

      .....блин, столько водки у меня нет, что бы пережить такой позор!!!!....один момент и то - по воробьям!!!...пойду, нажрусь пельменей и сделаю себе харакири!!!

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      Рейтинг: +31

      Васятка 20 июня 2016, 23:15

      ну... если наши девочки проиграют...пора прикрывать футбол как вид спорта.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Васятка 20 июня 2016, 23:36

      .....ага....а как же тогда откатные сделки???....на какие шиши тогда будут жить бандиты, обнальщики и сынки алигархов россии???...неееее, такой футбол в нашей стране ни когда ни кончится!!!!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 20 июня 2016, 23:00

      .....сашку на царство!!!.....а вообще то прискорбно все это....высокооплачиваемое г...но!!!...совокупная зарплата игроков нашей сборной думаю в раз 5 выше резвых валлийцев!!!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2016, 22:53

      Это не игра это пиздос....так позориться надо уметь...наххх им напрягаться...быстрее на острова улетят свои миллионы тратить и бухать

      3
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      Рейтинг: +20

      novic-83 20 июня 2016, 22:52

      НЕТ СЛОВ ПАРНИ НЕТ СЛОВ. ГРУСТЬ ТОСКА

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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 20 июня 2016, 22:34

      По прибытию сборной домой,каждому вручить гвоздь. пусть вешают бутсы

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 20 июня 2016, 22:29

      САМОЕ ОБИДНОЕ, ЧТО ТАКОЕ ЖЕ Г...НО НАС ЖДЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 20 июня 2016, 22:25

      ПОРА РЕБЯТАМ СОБИРАТЬ ЧЕМОДАНЫ.

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