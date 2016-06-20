Мостовой: «Сборная России – худшая на Евро-2016»

Правильно все сказал, без этих "патриотических" высказываний: "Что надо любить и не критиковать сборную". Сразу видно, что человек подошел с холодной головой к вопросу и анализировал игру с профессиональной стороны. Уровень футбола останется на таком же уровне, пока не подымут требования к игрокам по отношению зарплат. Нечего тут бояться, что "топ" игроки взбунтуются и будут орать в горло, якобы так нельзя. Потому что на их место придут другие молодые игроки, которые будут вынуждены играть в этой обновленной системе. Но займет ли руководство такую жесткую позицию, как и клубы?! Хотя как я помню футбол государственный и по моему мнению, те клубы которые откажутся соблюдать требования РФПЛ, должны понести жесткое наказание начиная от отключения гос. поддержки (пускай сами себя содержат) и заканчивая исключением из чемпионата. А то как деньги хотят, то сразу дай, а как выпустить своего воспитанника из футбольной школы, то ни кому не удается, как буд-то все футболисты до 19 лет стали алкоголиками и наркоманами. Но на самом деле многие перспективные игроки ушли из футбола из-за не возможности пробиться дальше, так как там все занято этими "профессионалами". А потом все удивляются, почему наша сборная стоит на месте и ни чего не может продемонстрировать в атаке. Но игрокам плевать, деньги все ровно заплатят и на ЧМ 2018 вызовут, больше же не кого....
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении команды на Евро-2016.
«Я посмотрел игру всех команд и могу сказать, что сборная России — худшая. Там нет футбола, нет нападающих. Мне ничего не нравится. Очко, отыгранное на последней минуте матча со сборной Англии, дает надежду, и даже есть возможность выиграть у Уэльса и выйти в 1/8 финала, но я не вижу никаких перспектив у этой команды.
Это не из-за игроков, они есть, но никто из них не играет за пределами России. Но чтобы соревноваться на этом уровне, необходимо выезжать и играть в сильных лигах. В России едва ли наберется четыре хороших команды, и лучшие футболисты, играющие в них, приехали из других стран, а самый решительный из них, Халк, вошел в расширенный состав сборной Бразилии. Российским футболистам не хватает соревновательного азарта. Им неплохо живется, они много зарабатывают. Здесь сложно расти и улучшать свой уровень», – приводит слова Мостового ИноСМИ с ссылкой на El Pais.