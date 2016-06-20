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    Фоменко не подтвердил свой уход из сборной Украины

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал информацию о своем уходе из команды после Евро-2016.

    «Попрощаться у нас еще будет время — после матча с Польшей. После всех неприятных событий, которые с нами происходили на Евро-2016, нужно будет время на переосмысление произошедшего. А уже потом будем принимать какое-то решение.

    А пока нам предстоит игра с классным соперником. Ребята это понимают и настраиваются соответствующим образом. Думаю, претензий к ним по их выполнению обязанностей завтра не будет», – заявил Фоменко.

    Источник: «Динамо» Киев от Шурика

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    20.06.2016 20:21
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