Де Бьязи: «Позвоню Конте, чтобы он помог Албании»

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи прокомментировал шансы команды на выход в плей-офф Евро-2016.

«Дайте мне номер Конте, и я позвоню ему прямо сейчас, чтобы Италия помогла нам в матче с Ирландией. Я знаю, что этих трех очков может хватить нам для выхода в 1/8 финала. Но несмотря ни на что, мы уже хорошо провели этот турнира», – заявил де Бьязи.

Напомним, матч с Ирландией уже ничего не решает для сборной Италии – команда заняла первое место в своей группе после второго тура.