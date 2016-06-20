Евсеев: «Сегодня сборная России закроет кому-то рты»

Экс-игрок сборной России Вадим Евсеев поделился своими ожиданиями от матча национальной команды против Уэльса.

«Многие говорят, что у нашей сборной нет игры, нападающие не забивают. Думаю, наши игроки соберутся, покажут сегодня результат и закроют кому-то рты. Тем, кто не верит в нашу сборную.

У Уэльса добротная команда, есть яркая звезда, остальные организованы и работают как команда. Большое значение они уделяют обороне, только они одни в нашей группе играют по схеме 5-3-2. Они наверняка будут отнимать мяч и убегать в быструю контратаку, а нам придется вскрывать глубокую и вязкую оборону.

Уверен, с нашей стороны будет больше атак, наверняка произойдут изменения в составе, будет более насыщенная линия полузащиты.

Нельзя упрекать Слуцкого в том, что взял не того футболиста. Мы даже не задаемся таким вопросом, потому что выбора как такового почти не было», – заявил Евсеев.