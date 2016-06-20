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Евсеев: «Сегодня сборная России закроет кому-то рты»

20 июня 2016, 20:05
98

Экс-игрок сборной России Вадим Евсеев поделился своими ожиданиями от матча национальной команды против Уэльса.

«Многие говорят, что у нашей сборной нет игры, нападающие не забивают. Думаю, наши игроки соберутся, покажут сегодня результат и закроют кому-то рты. Тем, кто не верит в нашу сборную.

У Уэльса добротная команда, есть яркая звезда, остальные организованы и работают как команда. Большое значение они уделяют обороне, только они одни в нашей группе играют по схеме 5-3-2. Они наверняка будут отнимать мяч и убегать в быструю контратаку, а нам придется вскрывать глубокую и вязкую оборону.

Уверен, с нашей стороны будет больше атак, наверняка произойдут изменения в составе, будет более насыщенная линия полузащиты.

Нельзя упрекать Слуцкого в том, что взял не того футболиста. Мы даже не задаемся таким вопросом, потому что выбора как такового почти не было», – заявил Евсеев.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Евсеев Вадим
Комментарии (98)
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андрей андреев
1466442467
Если не закроет,извинись прелюдно
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Garrincha58
1466442674
Евсеев все еще не повзрослел как был клоуном так им и остался
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алекс88
1466442873
Вслед за хохлами домой отправятся
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vladik12
1466442966
Скорее всего, сборная закроет рот тебе, Вадик.
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BorisoW
1466443056
Закроет Слуцкому и Дзюбе...
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pktsoev
1466443105
Сегодня сборная России закроет рот прежде всего Евсееву...
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alex1951
1466451280
Пацаны! И все ,кто смотрит это позорище, вам россиянам ,намного тяжелее смотреть этот бардак,чем нам .... Поэтому даю совет бывалого: Давайте нажремся до упора,может тогда не будет так чувствительно! Ибо смотреть игру калек .уже невмоготу!Мои соболезнования! PS Мудько вон!Команду расформировать! Олигархов от футбола нах! Народ российский восстань,футбол это игра для народа,а не игра для продажных чиновников! Сцуки!
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Bladimir2411
1466452005
:) сборная закроет рот и поедет домой :)))))
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serega86ru
1466452474
1)недотренер !!!!!! 2)недофутболитсы!!!!!! 3) нет стимула !!!! 4) есть з.п. от 1 до 5млн дол. в чемп. России . 6) они ведь не для нас играют!!!! сколько можно болельщиков с грязью смешивать????????? если честно наболело!!!!!!! этих животных даже в зоопарке за деньги стыдно показывать!!!!!!!!!
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rblv
1466454994
Закрыла, но вы там не болейте, удачи вам, хорошего настроения!
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