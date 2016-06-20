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    Хорваты оштрафованы УЕФА на 100 тысяч евро за поведение болельщиков

    УЕФА вынес решение по инциденту на трибунах стадиона во время матча ЧехияХорватия (2:2), когда фанаты хорватской сборной устроили беспорядки.

    По решению УЕФА, Хорватский футбольный союз заплатит 100 тысяч евро штрафа. Кроме того, некоторым болельщикам, которые будут квалифицированы как хулиганы, запрещено посещение стадионов до окончания Евро-2016.

    Напомним, хорватские болельщики бросали на поле петарды, устроили драку на трибунах, а также использовали свастику.

    Источник: УЕФА

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    20.06.2016 19:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +826

      Grag 20 июня 2016, 23:52

      они чуть матч не сорвали,а у них и штраф меньше и условной дисвы нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 20 июня 2016, 23:47

      А где условная дисква и еще 50 штук?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      benz665 20 июня 2016, 21:20

      На лицо несправедливость,слишком просто отделались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 20 июня 2016, 20:48

      полтоса не хватает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      толллян 20 июня 2016, 20:47

      маловато

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 20 июня 2016, 20:44

      Вот они стандарты УЕФА, а мы ещё на свой КДК грешили)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 20 июня 2016, 20:15

      русские фанаты зажгли фаер на стадионе - угроза дисквалификации, хорваты "бросали на поле петарды, устроили драку на трибунах, а также использовали свастику" - 100 тысяч штрафа. где логика??? видимо нашим за отсутствие свастики пригрозили))

      9
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      ...
      Рейтинг: +51

      Conn > Diman67 20 июня 2016, 20:22

      Видимо, взорвавшаяся петарда не совсем оторвала голову стюарду! Что позволено евроживотным, то не позволено русским!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +19

      JurikV 20 июня 2016, 20:04

      И ни слова про дисквалификацию сборной

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Conn > JurikV 20 июня 2016, 20:11

      ...и матч наши болельщики не прерывали!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 20:01

      А где еще минимум полтишок?

      5
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