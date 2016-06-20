Хорваты оштрафованы УЕФА на 100 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА вынес решение по инциденту на трибунах стадиона во время матча Чехия – Хорватия (2:2), когда фанаты хорватской сборной устроили беспорядки.

По решению УЕФА, Хорватский футбольный союз заплатит 100 тысяч евро штрафа. Кроме того, некоторым болельщикам, которые будут квалифицированы как хулиганы, запрещено посещение стадионов до окончания Евро-2016.

Напомним, хорватские болельщики бросали на поле петарды, устроили драку на трибунах, а также использовали свастику.