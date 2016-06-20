Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «С Уэльсом должны играть Комбаров, Мамаев, Глушаков и Широков»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал игроков сборной России, которые должны выйти с первых минут матча с командой Уэльса.

    «Предвкушение одно – мы должны победить. Говорю это без особого напряжения. Потому что мы меняем состав, команда станет более атакующей. Мы знаем, как играет Бэйл, но мы способны его придержать.

    Думаю, нам надо начать с левого защитника – Комбаров должен появиться. В центре – Мамаев, Глушаков и, наконец, Широков. Это те атакующие футболисты, которые, кстати, завоевали право играть на чемпионате Европы. Они все это делали в предварительных играх.

    Плюс у меня положительная статистика комментирования матчей с участием российской, и в том числе советской, сборной. Надеюсь, что эта традиция продолжится», – сказал Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 04:11

      Ну вот и сыграли, все четверо, по желанию Орлова, и что мы имеем? Правильно, дырку от бублика...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      subbdim 21 июня 2016, 00:42

      накаркал, выпустили толку нуль, ни моментов,ни игры в пас вообще ни ничего что отдаленно напоминало бы игры в футбол. Непонятные забросы в никуда, обрезы, одна большая ПЕЧАЛЬ, просто нет слов. Никогда такой безвольной игры не видел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Jaguar58 20 июня 2016, 21:04

      как не люблю смотреть матчи , когда комментирует Орлов . Опять будет : игроки зенита , ой извините сб. России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 20 июня 2016, 20:15

      вы чего курите, какой комбаров !?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 июня 2016, 19:48

      Вот и я том уже, который день твержу в каждой новости... Комбарова, Глушакова и Мамаева в основной состав... ибо Головин, Нойштедтер и Щенников доверия не внушают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 19:15

      От перестановки мест, сумма не меняется. Вряд ли Леня решится играть в атакующий футбол, ведь в открытой борьбе Уэльс на порядок сильнее. Сборную погубит коррупция и тупость руководства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 20 июня 2016, 18:53

      Щенников, Головин и нор...фашист короче ИХ ВЫПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 июня 2016, 18:17

      Так всех експертов послушать, то матч уже можно и не смотреть, а ждать следующего соперника в плейофф.
      А в реале же будет как в бородатом анекдоте про 2-х жителей гор, которые смотрят К/Ф "Скалолаз" и спорят спасет Сталлоне коллегу из пропасти или нет: "Удержит", "нет не удержит", в итоге один выйграл спор и говорит: "Ладно Гоги, не обижайся я просто видел этот фильм",
      "Я тоже видел 3 раза" отвечает Гоги, "Просто я думал, что на этот раз он ее спасет"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2016, 17:53

      Полностью согласен-Щенников вообще ошибка Слуцкого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > Диктор 20 июня 2016, 21:02

      может Щенников и не дотягивает до уровня сборной , но он получше всяких Комбаровых . А на мой взгляд, он на евро не плохо играет ,по сравнению например со Смольниковым ( именно он виноват во всех голах словаков )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 июня 2016, 17:33

      Нормально комментирует.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11