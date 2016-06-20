Евсеев рассчитывает на положительный результат в матче с Уэльсом

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Рассчитываю на положительный результат. Обратить внимание нашей сборной надо на баланс игры – как в нападении, так и в обороне, потому что нам нужна только победа, а Уэльс устроит и ничья. Поэтому они будут играть вторым номером, нельзя пропускать быстрые атаки, а в нападении у них есть такие футболисты, которые могут и убежать, и завершить атаку.

Бэйл? В современном футболе уже нет персональной опеки. Есть зонная. Командные и групповые взаимодействия у нас должны быть налажены, и те изменения, которые будут в составе, а их, как я понял, будет много, связаны с атакующей направленностью», – сказал Евсеев.