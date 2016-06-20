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    Титов: «Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Бэйла»

    Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от встречи со сборной Уэльса в третьем туре группового этапа Евро-2016. Напомним, что россиян устроит только победа, ведь при другом раскладе они останутся на последней строчки турнирной таблицы.

    «Правильнее всех про предстоящий матч сказал Денис Глушаков: нам нужно выйти и умереть! Этого я и хочу пожелать сборной — сыграть в этот раз так, будто этот матч последний. Помните, что за вами сейчас стоят миллионы людей, которые искренне переживают, и ждут только победы. Учитывая политическую ситуацию вокруг России, когда добрались уже, к сожалению, до спорта и хотят отстранить от Олимпийских игр всю сборную, надо дать достойный ответ и победить! Не важно, выйдем мы из группы с третьего места или со второго. Главное – выиграть и пройти дальше. Надеюсь, у ребят все получится.

    А что касается команды соперника, то соглашусь с Владиславом Радимовым: у Уэльса самая слабая сборная, и с ней можно играть и обыгрывать ее. Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Гарета Бэйла, защитники сборной России имеют богатый опыт игры в Лиге чемпионов, мировых и европейских первенствах. А Леонид Слуцкий разберется и расскажет команде, как нужно действовать против Бэйла», — сказал Титов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2016 11:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 июня 2016, 15:10

      Завтра Акинфеев расскажет дома Титову , как возникают проблемы из за Гарета Бэйла да и остальной -слабой ! - сборной Уэльса.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 13:07

      Самая слабая команда группы (Уэльс, по словам автора), на равных играла с англичанами, обыграла Словакию, после этого наши горе-специалисты твердят, что шансы у России замечательные. Как можно позитивно оценивать игру сборной, если даже Албания играет с большей мотивацией и самоотдачей. Если же чудо все-таки произойдет, в плей-офф, с такой игрой делать нечего, лучше сразу слить Уэльсу и ехать в отпуск.

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      Рейтинг: +27

      famylka1 20 июня 2016, 12:38

      перед каждым матчем сборной одно и то же - нас хвалят, мы про. а соперник ниочем СЛАВА РУСИ

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 12:04

      Естественно, мы ждем, надеемся, верим... Но по большому счету эта игра всего лишь во избежание позора. Дальше-то что? Евро, так или иначе, провален и провален, в первую очередь, тренером.

      -1
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