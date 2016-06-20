Россия в заключительном туре группового этапа попытается обыграть Уэльс

20 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная России сыграет с командой Уэльса. Турнирное положение обязывает подопечных Леонида Слуцкого играть только на победу. При любом другом раскладе россияне покидают турнир, заняв последнюю строчку в турнирной таблице. Напомним, что сейчас в активе сборной России одно очко, словаки и валлийцы имеют по три очка, а англичане набрали четыре балла.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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