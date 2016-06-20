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Россия в заключительном туре группового этапа попытается обыграть Уэльс

20 июня 2016, 21:00
58

20 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная России сыграет с командой Уэльса. Турнирное положение обязывает подопечных Леонида Слуцкого играть только на победу. При любом другом раскладе россияне покидают турнир, заняв последнюю строчку в турнирной таблице. Напомним, что сейчас в активе сборной России одно очко, словаки и валлийцы имеют по три очка, а англичане набрали четыре балла.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Уэльс
Комментарии (58)
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Muhametshin
1466402645
Главное 7 мячей не пропустить а любой другой результат будет хороший
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mig28
1466403878
Болеем за наших! Только вперед!!!!!!
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Александр777
1466405784
Победят
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Nesterenko
1466406019
А два года назад был Капелло, и нужно было обыграть Алжир, и все говорили что команда мертвая. При том, что отбор на ЧМ сборная прошла почти без проблем. Сейчас пришел Слуцкий, вывел с позитивом сборную на евро. Казалось бы, русский тренер, это не Капелло, но не тут то было. Снова третья игра и нам опять срочно нужна победа при мертвой игре. Почему? Потому что игроки просто оборзели. они играют только когда новый тренер приходит, потом все хуже и хуже......начиная от Газаева, заканчивая сейчас. Не верю я в сборную сегодня, не выйдут из группы, и даже потом не извинятся козлы!!!!!!!
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kauk
1466407054
21 июня ждём сборную России в аэропорту с шариками и клоунами
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vampir4ik
1466410501
Пока играют Игнашевич,Биризуцкий и Дзюба нашим удачи не видать!
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Андрей Ермошин
1466417793
Уэльс будет биться за победу, именно биться, а не отбывать номер, поэтому надежды на положительный результат для нашей сборной практически нет, так как в сборной напрочь отсутствует лидер, т.е. номинально он присутствует (Широков), но с трусоватым и безмозглым Слуцким, результат будет нулевой. Посмотрите как играла вчера Албания, практически после двух туров потерявшая все шансы на выход из группы, тем более, что румыны были фаворитами в матче, а сейчас есть шанс выйти с третьего места. Такие матчи выигрываются на зубах, на эмоциях, нервы на пределе. Печально, но у наших игроков ни одного из этих качеств не присутствует.
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vgarakh
1466424541
В лучшем случае будет ничья, не вижу я в прошедших играх за счет чего наши могут победить. К сожалению. Состав не тот. Большинство в сборной оказались по дружескому принципу.
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Kollljan
1466432670
И я не вижу за счет чего наши могут победить Уэльс. Передняя линия боится идти в атаку, очкуя за оборону. Малейший обрез и все - гол не минуем. Эти друганы из ЦСКА: Слуцкий, Акинфеев, оба Березуцких - завалят игру по любому. ИМХО.
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Дон Посей
1466450200
Нервных просим не смотреть.... Всё по-плану. Через 15 минут будет ещё шарабан. Потом развезём сопли, устанем и скажем " ну, не шмогла"... Удачи всем и терпения. Увы....
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