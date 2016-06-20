Уциев: «Выход на поле Иванова усилит игру сборной России»

Капитан «Терека» Ризван Уциев надеется на то, что его партнер по команде Олег Иванов выйдет на поле в составе сборной России на матч третьего тура группового раунда Евро-2016 со сборной Уэльса.



«Смотрим матчи Евро-2016 вечером, а фаворитами можно назвать Германию и Италию. Матч с Уэльсом нужно выигрывать, если ребята соберутся и покажут свой максимум — сможем победить. Честно говоря, в первых матчах ожидал выхода Олега Иванова на поле хотя бы на замену, он может усилить игру и помочь команде. Надеюсь, что Иванов выйдет на поле в матче с Уэльсом и поможет добыть победу», — сказал он.