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    Нойштедтер: «Сам знаю и уверен, что могу лучше играть»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер пообщался с журналистами на тему матча Евро-2016 против Словакии (1:2).

    – Ваша реакция на замену в перерыве, и что сказал вам в тот момент Слуцкий?

    – Ничего не сказал, просто сообщил, что меняет. Раз тренер так решил, это его полное право. У меня и Головина хорошо сыграть со словаками не получилось. Я сам это понимал.

    – Вы самокритичны.

    – Так я сам знаю и уверен, что могу лучше играть! Буду дальше хорошо тренироваться, чтобы в следующих матчах попасть в состав.

    – Что помешало выступить лучше?

    – Может быть, с самого начала захотел слишком многого и сразу. Хотя особых шансов словаки не создали. Пару раз проходили через середину, но после этого по воротам не били, потому что мы располагались на поле хорошо. 0:1 стало шоком для нас. Игра рассыпалась. Пропущенные голы сломали всю нашу систему. Во втором тайме мы оказались перед выбором: все или ничего. Словаки уже вообще ничего не делали.

    – Вам сложно сыгрываться с Головиным? Новый и тоже неопытный партнер, новая команда…

    – Ну, конечно, я три с половиной недели всего со сборной. Большую часть занятий тренировался как защитник. Потом попал в опорную зону. Эту позицию знаю, но все равно – ведь давно на ней не выступал и вообще с этой командой прежде никогда не играл. К тому же у Словакии была другая тактика, нежели у Англии. Возможно, поэтому в середине у нас не получалось, мы запаздывали.

    В то же время понимал, что все не может сразу стать «супер». Может быть, сам слишком много хотел. Но все – от желания как можно больше помочь команде! Буду и дальше стараться изо всех сил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 06:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 июня 2016, 15:37

      ради Бога, просиди сегодня на лавке. Пусть другие попотеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 июня 2016, 11:00

      Забавный у нас "наигранный" составчик ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 20 июня 2016, 10:42

      В 2008 году после первого матча нашей сборной про Широкова говорили, что путь в сборную ему теперь закрыт навсегда. Ну а блогосфера в форумах излила на него всё своё дерj-мо, которого в ней более, чем достаточно. Ну и результат? Широков стал по праву на несколько лет одним из лучших футболистов страны, капитаном сборной, отсутствие которого на важных играх расценивалось как национальная катастрофа. Так что новый Рома себя ещё покажет! Не сомневаюсь!

      2
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      Рейтинг: +25

      Савелий Суворов 20 июня 2016, 10:33

      вот нахер мы его брали? вот зачем?

      2
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      Рейтинг: -90

      Raider26 20 июня 2016, 10:18

      Уродец бля

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 20 июня 2016, 10:10

      могу не могу...обязан выйти за сборную и костьми лечь

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2016, 09:02

      Молодец! Признался,что попал,как член в рукомойник,когда увидел,что мяч круглый,а не квадратный,как говорил Слуцкий.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 июня 2016, 07:37

      Адекват

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      Рейтинг: +39

      SSodnek 20 июня 2016, 07:33

      Я тоже знаю, что могу больше работать и зарабатывать... но лень...

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 июня 2016, 06:39

      Бесят подобного рода высказывания - "знаю и уверен , что могу лучше играть...", ну можешь так играй лучше кто тебе не дает, а если не получается значит не можешь ты лучше играть...

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