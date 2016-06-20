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    Нойштедтер: «Словаки два раза ударили – два раза попали»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса.

    – Мы все понимаем, это очень важная игра для нас, наш последний шанс! Надо побеждать! Не волнуемся, не испытываем мандраж, а, наоборот, рады, что такой шанс у нас есть.

    – За счет чего рассчитываете его использовать?

    – Все будет зависеть от нас. Как зависело и в предыдущих встречах, с англичанами и словаками. Важно, чтобы мы наконец-то в первый раз на чемпионате повели в счете. Сразу уверенными будем. А то, когда получаем гол, моментально становится тяжело, потому что начинаешь бежать хотя бы за ничьей.

    Словаки забили в первом тайме два мяча, но до этого шансов у них вообще не было. Два раза по воротам нашим ударили – два раза попали. А мы и пропустили легко, и впереди не использовали свои шансы, что в первом тайме, что во втором. Сами виноваты!

    – Из ваших слов делаю вывод, что счет не по игре.

    – Да, конечно. Но для истории остались 2:1 в пользу Словакии, и с этим уже ничего не поделаешь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 01:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +215

      iuda 20 июня 2016, 10:18

      Роман ты уже Дзюбу забил своими комментами. А как игрок сборной ты нулевой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 20 июня 2016, 09:17

      Ладно вам хорош балоболить тут недовольные коменты, давайте подбодрим ребят, это наша сборная, другой нет!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2016, 08:55

      Два удара-восемь дырок.))Это я про вилку....Самое поразительное в очередном провале-полное отсутствие сыгранности ! Чем они занимаются на тренировках ? Ау,обозвавший Мостового дилетантом! Это правда,что ты сыграл 13 матчей в рамке за молодой состав "Звезды" Городищи? Или это тоже самое,как ищут до сих пор шахту,где работал Н.С.Хрущев и партизанский отряд в Карелии, где доблестно воевал Ю.В.Андропов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 июня 2016, 06:41

      "Нам 2 раза ударили, 2 забили и мы побежали ХОТЯ БЫ за НИЧЕЙКОЙ".
      Чувствуется и класс команды, а особенно ее характер.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июня 2016, 06:20

      А вам чтоб 2 раза попасть надо 20 раз ударить!

      4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 июня 2016, 06:19

      просто надо молчать

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 20 июня 2016, 04:50

      С такой игрой молчал бы уже..От вас зависит?? Что правда???..Наконец то доходить до кого то стало..Большая проблема сборной России, что почти никто не хочет брать игру на себя.

      2
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