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    Радимов: «Евсеев думал, что кричит в валлийскую камеру»

    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов вспомнил о матче против Уэльса, который состоялся в 2003 году.

    «Он запомнился всем, вошел в историю. Особенно после фразы Вадика Евсеева. После игры мы сидели вместе в раздевалке. Включил телефон, увидел кучу эсэмэсок с поздравлениями. Но большинство писало: «Зачем Евсеев кричал это в камеру?!» Спрашиваю: «Вадик, ты что натворил-то?» – «А чего, я вообще ничего не говорил». – «А говорят, что ты крикнул: «Х... вам!» Так, оказалось, он думал, что это валлийская камера! Зато все запомнили, и в сочетании с выходом команды на Евро и его победным голом это было воспринято на ура. Недавно читал автобиографию Евсеева, на презентацию которой – жаль, не смог приехать сам, – присылал видеообращение. И с удовольствием вспоминал те дни и тот матч.

    Более тог, перед нынешним Евро его показывали. Прильнул к экрану – так жена начала пилить: «Слышь, это было хрен знает когда! Там хорошее кино показывают про комиссара Коломбо, переключи!» Я перешел к другому телевизору со словами: «Тань, ну дай чуть-чуть посмотреть, ностальгия». Захватило так, что досмотрел до конца», – заявил Радимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 21:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 10:49

      Вроде, недавно было, а многие не помнят или не знают предыстории. А ведь до этой игры был еще один матч, во время которого валлийцы дали нам хороший повод для столь эмоционального ответа. Сейчас такого нет, а орать без причины, как известно...

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 июня 2016, 05:33

      надеюсь у каждого будет повод крикнуть подобное =))))))

      -1
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 20 июня 2016, 02:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не чем гордится!!! такое выкрикнуть только быдло могло (Евсеев) !!! и пол Европы думало что в России идиоты живут!!

      -5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 июня 2016, 00:12

      А почему по-русски?

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 20 июня 2016, 00:11

      ну что... Вперед на подвиги!!!

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 июня 2016, 22:08

      Хочу повторения истории завтра!!!

      5
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 19 июня 2016, 21:56

      Завтра этих слов жду от Смолова. Только уж наверняка валлийцам.))

      4
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      Рейтинг: +226

      LokoBars > sochi-2013 20 июня 2016, 00:02

      Мне кажется их Березуцкий скажет)

      5
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