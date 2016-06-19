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    Роналду с 20 ударами является самым бьющим игроком Евро-2016 по итогам двух туров

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым бьющим игроком Евро-2016 по итогам первых двух туров группового этапа по данным Opta. За две полных игры 31-летний форвард в общей сложности нанес 20 ударов.

    Отметим, что этот показатель более чем в два раза больше, чем у ближайших преследователей португальца: Гарет Бэйл (Уэльс), Альваро Мората (Испания), Оливье Жиру (Франция) – у всех по 9 ударов.

    При этом Бэйл и Мората забили по два мяча на турнире, Жиру отметился одним голом, а Роналду не забил ни одного.

    Источник: Twitter

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    19.06.2016 18:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 19 июня 2016, 21:33

      Да ладно что все пристали к нему,он же лучший игрок последних двадцати лет,как он считает,Моцарт футбола понимаешь ли!!!Что на ЧМ -2014,что сейчас обосруться как всегда!вот его уровень без классных напарников!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 июня 2016, 20:40

      А толка та? У тех на счету голы а у этого клоуна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 июня 2016, 19:52

      Лучше мало но в цель

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2016, 19:20

      А толку?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июня 2016, 18:33

      единственное его псевдо достижение....позер сраный

      -1
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 19 июня 2016, 18:31

      Кержакова на него нет)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 июня 2016, 18:18

      С годами КПД у Роналду начинает падать.

      0
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