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    Канчельскис: «Игроки сборной России должны понимать, что матч с Уэльсом – их последний шанс на турнире во Франции»

    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о предстоящем россиянам матче против сборной Уэльса в заключительном туре группового этапа Евро-2016.

    «Тактику на матч можно избрать любую – главное, чтобы футболисты поняли, что от них требует тренер, команды. Но на футбольном поле все иногда происходит по-другому. Очень важны будут максимальная самоотдача каждого футболиста, желание победить и неуступчивость в борьбе. Потому что единоборства будут вестись на каждом участке поля. И также нужно проявлять импровизацию в атаке, принимая нестандартные решения.

    Все футболисты должны понимать, что это их последний шанс на турнире во Франции. А для кого-то – и последний чемпионат Европы. И, естественно, они должны биться до конца и добиваться победного результата. Думаю, что все понимают – надо выходить и обыгрывать сборную Уэльса.

    Команда Уэльса никогда не будет изначально играть на ничью. У них нет такого понятия – сыграть на ничью. Они в этом не замешаны – выходя на поле, они играют в футбол. И валлийцы приучены – какой бы счет не был, всегда надо играть до конца. И болельщики поэтому и ходят на футбол – потому что они борются и играют до последних секунд матча, даже при счете 0:3. Так будет и завтра», – отметил Канчельскис.

    Источник: Р-Спорт

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    19.06.2016 17:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 19 июня 2016, 21:58

      Надо, чтобы они играли, словно это вообще последний шанс на ВСЕ!!!

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      Рейтинг: +459

      sour12 19 июня 2016, 19:45

      любой кто окончил 1 класс общеобразовательной школы понимает что это последний шанс и нас только победа выводит в следующий этап...это же просто как 1+3=4.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 июня 2016, 19:13

      Да

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      Рейтинг: +115

      slawianka 19 июня 2016, 18:27

      Вопрос стоит по другому, если сейчас напрягаться, то придется еще и дальше потеть, а можно не напрягаясь домой поехать, там все ровно)

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      Рейтинг: +459

      sour12 > slawianka 19 июня 2016, 19:42

      зачем вообще играть в футбол???футбол это спорт, спорт это тренировки, а тренировки этот напрягаться.

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      Рейтинг: +115

      slawianka > sour12 22 июня 2016, 05:09

      Как видно можно и не напрягаться, бабки платят даже если на скамейке сидишь)) "Всем же уже все доказал"

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 19 июня 2016, 18:15

      Абсолютно верно, но похоже большинству наших сборников лучше выступать в цирке, в качестве клоунов, а не играть за сборную.

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