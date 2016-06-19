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    Ходжсон сохранит свой пост, если выведет Англию в полуфинал Евро-2016

    Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк рассказал о деталях соглашения с главным тренером национальной сборной Роем Ходжсоном.

    «Думаю, с Роем мы четко определились и расставили акценты. Никаких решений не будет приниматься, пока турнир не закончится.

    Мы договорились о том, что если Англии удастся хорошо выступить и показать достойный футбол, контракт с ним будет продлен. Что значит выступить хорошо? Было бы замечательно дойти до полуфинала. Четвертьфинал, при условии, что мы встретимся там с одной из лучших команд и проиграем из-за невезения или по пенальти. Что-то в этом роде», – поделился Дайк.

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    Источник: Daily Mail

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    19.06.2016 17:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -242

      kauk 19 июня 2016, 22:01

      выиграют

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июня 2016, 20:19

      С таким составом задача должна быть одна - победа в финале!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 июня 2016, 18:15

      в принципе выиграть у Румынии и Португалии очень даже реально, так что если не дойдут, то это будет позор :)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 июня 2016, 17:42

      Короче,уволен.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > zagrizlik 19 июня 2016, 17:58

      Точняк!!!

      -1
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