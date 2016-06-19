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    Луческу: «Желаю сборной России пройти как можно дальше на Евро-2016»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, каким командам он симпатизирует на чемпионате Европы во Франции.

    – Вы из Румынии, вы работали в Италии, Турции, на Украине, сейчас в России, и всегда говорили, что вы — человек мира. За кого вы болеете?

    — Естественно, за команды из Восточной Европы, потому что высокий уровень и профессионализм пришел к нам намного позже, чем к командам, которые представляют Запад. С большим вниманием смотрю за теми, к кому имел какую-то причастность. Сейчас, конечно, слежу за игрой сборной России, там есть наши футболисты, и я желаю им пройти как можно дальше. Смотрел и сборную Украины, и очень жаль, что они, показав неплохой футбол, не нашли в себе сил для того, чтобы перебороть себя и пройти дальше. Такие же шансы есть еще и у сборной Румынии, которая после ничьей со Швейцарией может пройти дальше. К сожалению, Турция, к которой я тоже причастен, уже вылетела. Поэтому в контексте того, что чемпионат мира пройдет в 2018-м в России, хотелось бы, чтобы страны Восточной Европы показали себя намного лучше и в какой-то мере я им симпатизирую.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2016 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 19 июня 2016, 19:12

      СПАСИБО !!! А ещё лучше больше талантливой молодёжи и условий и перспективы для их развития !!!

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