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    Зобнин: «Спартак» может стать чемпионом, главное сохранять дух»

    Новичок «Спартака» Роман Зобнин выразил уверенность, что московская команда в ближайшее время станет чемпионом российской Премьер-лиги.

    — Болельщики «Спартака» каждый год верят в чемпионство и требуют его перед каждым сезоном. Думаете, в ближайшие пару лет это реально?

    — Конечно. Наверняка придут ещe новички, которые усилят команду, у «Спартака» очень сильный тренер. Главное, чтобы коллектив был сплоченным и чтобы сохранялся спартаковский дух. И тогда все реально.

    Я лично люблю комбинационный футбол. И всегда любил именно такой. Закрытый футбол и игра на контратаках мне вообще не нравятся.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.06.2016 08:06
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 19 июня 2016, 21:47

      Сможет, сможет ...
      Лет этак через 50 ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 19 июня 2016, 11:23

      Духом сыт не будешь)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2016, 10:47

      Кто это там вякает?
      С вами не вякает, а говорит - ЗОБНИН!!!
      А кто это? А хрен его знает,
      Пока лишь набздел, но в духе спартаковском понимает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 19 июня 2016, 08:37

      может, но не будет. для чемпионства нужно работать, а не языком чесать.

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 июня 2016, 08:28

      Хотя бы лучше пятого места. Вперёд Спартак!

      -1
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      Рейтинг: 0

      astaton > Maxim Nik 19 июня 2016, 10:20

      надежда умирает последней. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!

      -1
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