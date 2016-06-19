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    Роналду повторил достижение ван дер Сара и Тюрама

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Австрии (0:0).

    Это игра стала для него 16-й на чемпионатах Европы – столько же, как у Эдвина ван дер Сара и Лилиана Тюрама. Если Роналду выйдет на поле в матче против сборной Венгрии, то станет единоличным обладателем этого рекорда.

    Среди действующих футболистов ближайшим преследователем Роналду является Джанлуиджи Буффон, на счету которого 15 выходов на поле в матчах Евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 июня 2016, 02:26

      Установит рекорд, а через 4 года уйдет в отрыв

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