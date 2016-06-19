Сантуш: «Результат несправедлив, но мы не можем его игнорировать»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Австрии (0:0).

«Нам нельзя погружаться в уныние. 22 июня нас ждет финал – первый наш финал на этом Евро. Говоря о команде, нельзя концентрироваться на том, сколько моментов мы упустили. Справедливо это или нет, но таков футбол. Это действительно несправедливо, но обсуждать нет смысла. Следующий матч – финал.

Мы не можем игнорировать результат. Трудно сравнить наши две ничьи на турнире. Я думал, что Австрия будет попробовать играть первым номером и больше атаковать, но они этого не делали. У них были очень быстрые контратаки.

Мы держали мяч под контролем, а Австрия хотела начинать свои действия с паса от вратаря или от центральных защитников», – сказал Сантуш.