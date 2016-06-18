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    Пятов: «Наш результат никакой критике не подлежит»

    Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о настроении команды перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Польши. Напомним, украинцы лишись шансов на выход в плей-офф, и игра с поляками не имеет для них турнирного значения.

    «То, что мы сделали, никакой критике не подлежит. Мы должны сами себе найти стимул на матч с Польшей, уважение должно быть к себе.

    Надеюсь, тренер сделает выводы и даст в последнем матче шанс ребятам, которые заслуживают.

    Болельщики не поймут наших извинений, но хочется последнюю игру провести достойно», – сказал Пятов.

    Источник: Matchday.ua

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    18.06.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson 19 июня 2016, 00:08

      украинцам остается только посочувствовать. россияне тоже в тяжелом положении. но по крайней мере у нас есть шансы на выход. украинцам же уже ничего не поможет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 июня 2016, 23:14

      Хватит уже ныть. выходите и играйте

      2
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