Евро-2016. Гол Витселя помог Бельгии разгромить Ирландию

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Бельгии нанесла Ирландии крупное поражение со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку, еще один гол забил Аксель Витсель.

Евро-2016. Групповой этап. Группа Е. 2-й тур

Бельгия – Ирландия – 3:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Лукаку, 47; 2:0 – Витсель, 61; 3:0 – Лукаку, 70.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Менье, Азар, Витсель, Дембеле (Наингголан, 57), Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Мертенс, 63), Лукаку (Бентеке, 82).

Ирландия: Рэндольф, О'Ши, Кларк, Коулмен, Уорд, Уилэн, МакКарти, Хулахан (МакГиди, 71), Хендрик, Брэди, Лонг (Кин, 78).

Предупреждения: Вермален, 48 – Хендрик, 42.

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