Василий Березуцкий: «Сейчас на молодых футболистов нет такого давления, как раньше, вот они и расслабляются»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий выразил мнение, что на данный момент молодые футболисты не испытывают такого давления, как это было у прошлых поколений.

– Может стоит срочно пригласить в расположение команды Вадима Евсеева? Вот уж кто может заразить страстью…

– У нас тут его партнер Сергей Богданыч Семак тоже неплохо выступает в этом плане, когда играет с нами. Старая школа – она как раз отличалась от нынешних футболистов таким вот российским эмоциональным подходом. Я застал и ту, и эту, поэтому скажу: сейчас на молодых нет такого давления. Это как в армии – была поголовная дедовщина, а сейчас ее нет, во всяком случае – массово. Вот молодые и расслабляются.

– В нашем случае это хорошо или плохо?

– Наверное, дедовщина, как явление – это плохо. Но страсть оставаться должна! Все должны понимать, что Евро – один из пиков карьеры, возможность перейти в совершенно новый статус, и будет очень обидно лет через двадцать рассказывать друг другу: а помнишь, мы же могли тогда…