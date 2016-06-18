Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «Все привыкли думать, что мы выдающаяся футбольная сборная»

Василий Березуцкий: «Все привыкли думать, что мы выдающаяся футбольная сборная»

18 июня 2016, 11:23
30

Капитан сборной России Василий Березуцкий назвал компоненты игры, которые необходимо прибавлять национальной команде.

«Знаете, все привыкли думать, что мы какая-то выдающаяся футбольная сборная, которая умеет играть на уровне ведущих команд мира. Но это не совсем так, а скорее, совсем не так. Если мы не будем выкладываться на поле так, как те же Словакия с Уэльсом или Ирландия с Исландией, то есть по максимуму и с огромным желанием, то никогда и ничего не добьeмся. У нас высокое самомнение, мы думаем, что все нас знают, а оказывается, что не знает никто. Может, креатива у нас и побольше, чем у названных команд, но это обстоятельство проявится только в том случае, если мы не уступим им в борьбе и самоотдаче, будем как они умирать на поле.

В желании не просто сыграть правильно, а смести соперника, нам надо добавлять. Я знаю человека, который играет в футбол исключительно за счeт своей страсти, и у него неплохо получается. Это Понтус Вернблум. Мне он гораздо ближе, чем какой-нибудь техничный и тактически грамотный, но абсолютно хладнокровный футболист. И очень надеюсь, что в игре с Уэльсом у нас на поле будет 11 Понтусов. Тогда точно порвeм соперника.

Судьбу матча Россия — Уэльс решат те вещи, о которых мы говорили – если у нас будут страсть, сумасшедшее желание, мы обязательно выиграем. Все понимают, что таких турниров много в карьере не бывает, что за нами наблюдает вся страна. Если за твоим клубом следит по всей России несколько сот тысяч, то за сборной – сто миллионов. А остальные 50 спрашивают утром – а как там наши сыграли?», — сказал игрок сборной России.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия Березуцкий Василий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18JG
1466238372
Мы вообще никто, УГ)
Ответить
kotmyshka
1466238614
"...все привыкли думать, что мы какая-то выдающаяся футбольная сборная" - кто эти все?
Ответить
семенчик
1466239184
Это футболисты привыкли так думать!
Ответить
acer2003
1466239312
Вася,а ты оказывается деревянный не только по- пояс, но и на всю голову.Кто, когда думал, что Вы выдающиеся игроки ?Вы вообще не игроки,а игрочишки, которые позорят страну и занимают чужое место в сборной.Как то так
Ответить
Vasilii1958
1466240802
Слуцкий нобрал полен а нормальныи игроки сидят и ждут с ростова
Ответить
hmelarj
1466241249
хватит лить грязь. поддержим наших парней!!!вася прав - надо собраться на одну конкретную игру и дать бой.
Ответить
KuPe4iK
1466241269
Сказал по сути верно....ВСе думают что наша сборная должна обыгрывать и Англию и Словакию....А посмотрите на состав...Игроков топ уровня у нас нет...Кем быгрывать?Один Смольников носиться по полю от штрафной до штрафной весь матч...Шатов стараеться...А остальные!??!?Вот так и играем...ССКА ПОНТУСАМИ НАДО БЫТЬ И ВЫЕДАТЬ УЭЛЬС!!!!
Ответить
Васятка
1466242504
а кто ж вам мешает, ребята??!! от вас и ждут выдающейся игры! или вы - танцоры?! бабло в две ручонки загребать, однако, не мешает!
Ответить
Zeff
1466244248
Насчет "выдающейся", ты Вася, глубоко заблуждаешься. Играл когда то у вас выдающийся игрок. Аршавин. Так вы его загнобили. А так то вы на уровне Люксембурга, где то. Но они любители. Может и вам пора работу подыскивать?
Ответить
андрей андреев
1466246174
Дело не в вас,а в том ,что из 142млн не нашлось 11 человек.Или не нашли
Ответить
Главные новости
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+