Василий Березуцкий: «Все привыкли думать, что мы выдающаяся футбольная сборная»

Капитан сборной России Василий Березуцкий назвал компоненты игры, которые необходимо прибавлять национальной команде.



«Знаете, все привыкли думать, что мы какая-то выдающаяся футбольная сборная, которая умеет играть на уровне ведущих команд мира. Но это не совсем так, а скорее, совсем не так. Если мы не будем выкладываться на поле так, как те же Словакия с Уэльсом или Ирландия с Исландией, то есть по максимуму и с огромным желанием, то никогда и ничего не добьeмся. У нас высокое самомнение, мы думаем, что все нас знают, а оказывается, что не знает никто. Может, креатива у нас и побольше, чем у названных команд, но это обстоятельство проявится только в том случае, если мы не уступим им в борьбе и самоотдаче, будем как они умирать на поле.



В желании не просто сыграть правильно, а смести соперника, нам надо добавлять. Я знаю человека, который играет в футбол исключительно за счeт своей страсти, и у него неплохо получается. Это Понтус Вернблум. Мне он гораздо ближе, чем какой-нибудь техничный и тактически грамотный, но абсолютно хладнокровный футболист. И очень надеюсь, что в игре с Уэльсом у нас на поле будет 11 Понтусов. Тогда точно порвeм соперника.



Судьбу матча Россия — Уэльс решат те вещи, о которых мы говорили – если у нас будут страсть, сумасшедшее желание, мы обязательно выиграем. Все понимают, что таких турниров много в карьере не бывает, что за нами наблюдает вся страна. Если за твоим клубом следит по всей России несколько сот тысяч, то за сборной – сто миллионов. А остальные 50 спрашивают утром – а как там наши сыграли?», — сказал игрок сборной России.