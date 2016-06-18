Венгрия может добыть свою вторую победу на Евро-2016 в матче с Исландией

18 июня будет сыгран матч второго тура Евро-2016 между сборными Исландии и Венгрии. Обе команды могут занести себе в актив результаты первого тура. Напомним, что венгры обыграли австрийцев (2:0), а исландцы сыграли вничью с португальцами (1:1).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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