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    Перишич: «Может, нам лучше и не играть дальше. Несколько человек позорят страну»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал беспорядки, устроенные фанатами команды в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Чехии (2:2).

    «Я не могу понять, что не так с этими людьми. Посмотрим, какова будет реакция и как нас накажут.

    Может, нам лучше и не играть дальше. Нужно что-то делать с этим. Несколько человек так позорят страну.

    Будет тяжело играть дальше. Мы должны взять себя в руки, но все это бессмысленно. Я бы хотел, чтобы сегодня Испания обыграла Турцию», – приводит слова Перишича Nacional.hr.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 23:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 18 июня 2016, 01:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клоун, играть научись сначала. Привыкли все на болельщиков списывать.

      -7
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Антибиотик 18 июня 2016, 01:51

      Он,в отличие от тебя, играл и играет за свою страну.И если есть здесь клоун,то это точно ты.

      5
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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > Антибиотик 18 июня 2016, 03:26

      Играют для болельщиков ,чтобы радость им это приносило, а не беснования )

      2
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      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Антибиотик 18 июня 2016, 04:53

      Что то ты не потеме ботаешь?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2016, 00:20

      Интересно-как УЕФА отреагирует-или одни русские крайние??????

      2
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