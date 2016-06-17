Ракитич: «Может, после этого нас отправят домой»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич выразил опасение, что УЕФА может дисквалифицировать команду из-за поведения ее болельщиков. Напомним, во время матча второго тура группового этапа Евро-2016 против Чехии (2:2) хорватские фанаты устроили драку на трибуне и бросили на поле несколько файеров.

«Посмотрим, состоится ли наш матч против Испании. Возможно, после этого нас просто отправят домой.

Есть намного больше болельщиков, которые действительно любят команду, и они не смогут посмотреть, как мы играем.

Трудно говорить об этом, но мы чувствуем себя более уверенно, когда играем на выезде. Нам повезло, что матч с Чехией вообще продолжился, ведь судья хотел остановить его немедленно», – сказал Ракитич.

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