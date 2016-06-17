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    Ракитич: «Поведение болельщиков – позор. У меня нет слов»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал инцидент, случившийся в концовке матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Чехии (2:2). Напомним, игра была прервана из-за беспорядков, устроенных хорватскими болельщиками.

    «То, что сделали болельщики – это позор. У меня нет слов, чтобы описать это.

    Что касается самой игры, то мы были лучше соперника и поэтому разочарованы ничейным исходом. Теперь будем готовиться к следующему матчу», – приводит слова Ракитича Deutsche Welle.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 21:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 июня 2016, 01:30

      Куда мир катиться! Агрессия на каждом шагу! Такое событие, раз в четыре года, неужели нельзя спокойно болеть!

      0
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      Рейтинг: +19

      Troubridge 17 июня 2016, 22:02

      Их не критикует только ленивый. Стыдно хорваты. Отняли победу у тех, кого должны поддерживать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 июня 2016, 21:37

      На ЧМ в России, надо выставлять наряды омоновцев с битами и кастетами, и тогда все будут спокойно себя вести. Французские жандармы ни о чем.

      1
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      Рейтинг: +127

      талхк > roman230582 17 июня 2016, 22:00

      ты даун что ли?))))) хочешь чтобы крови было больше?

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > талхк 17 июня 2016, 22:05

      Даун ты. Чем слабее службы, которые обеспечивают безопасность, тем больше крови. Безнаказанность пораждает насилие.

      4
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      Рейтинг: +127

      талхк 17 июня 2016, 21:37

      Вангую что им ничего не будет, это ведь не наши болельщики сделали.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > талхк 17 июня 2016, 21:49

      Скажут что Путин засланных казачков туда пропехнул...

      -3
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