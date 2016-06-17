Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евро-2016. Чехия вырвала ничью у Хорватии благодаря голу Нецида

Евро-2016. Чехия вырвала ничью у Хорватии благодаря голу Нецида

17 июня 2016, 20:56
3

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 команда Хорватии и сборная Чехии сыграли вничью со счетом 2:2. На голы Ивана Перишича и Ивана Ракитича чехи ответили точными ударами Милана Шкоды и Томаша Нецида. Таким образом, хорваты набрали четыре очка в двух встречах, чехи – один балл.

В этой группе также выступают команды Испании и Турции, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Чехия – Хорватия – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Перишич, 37; 0:2 – Ракитич, 59; 1:2 – Шкода, 76; 2:2 – Нецид (с пенальти), 90.

Чехия: Чех, Кадержабек, Губник, Сивок, Лимберски, Росицки, Плашил (Нецид, 86), Крейчи, Скалак (Шурал, 67), Дарида, Лафата (Шкода, 67).

Хорватия: Субашич, Срна, Чорлука, Вида, Стринич, Модрич (Ковачич, 62), Ракитич, Брозович, Перишич, Бадель, Манджукич.

Предупреждения: Бадель, 14; Сивок, 72; Брозович, 74.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Чехия Хорватия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1466186445
Глядя на игру других сборных всё больше убеждаюсь, что сборная России,пока,одна из слабейших команд на Евро, если не самая...
Ответить
zubr252
1466187144
Если Россия сыграла как Чехия,Браво молодцы
Ответить
iron_Savior
1466187256
Лучший матч ЕВРО на данный момент!
Ответить
Главные новости
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+