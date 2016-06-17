Евро-2016. Чехия вырвала ничью у Хорватии благодаря голу Нецида

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 команда Хорватии и сборная Чехии сыграли вничью со счетом 2:2. На голы Ивана Перишича и Ивана Ракитича чехи ответили точными ударами Милана Шкоды и Томаша Нецида. Таким образом, хорваты набрали четыре очка в двух встречах, чехи – один балл.

В этой группе также выступают команды Испании и Турции, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Чехия – Хорватия – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Перишич, 37; 0:2 – Ракитич, 59; 1:2 – Шкода, 76; 2:2 – Нецид (с пенальти), 90.

Чехия: Чех, Кадержабек, Губник, Сивок, Лимберски, Росицки, Плашил (Нецид, 86), Крейчи, Скалак (Шурал, 67), Дарида, Лафата (Шкода, 67).

Хорватия: Субашич, Срна, Чорлука, Вида, Стринич, Модрич (Ковачич, 62), Ракитич, Брозович, Перишич, Бадель, Манджукич.

Предупреждения: Бадель, 14; Сивок, 72; Брозович, 74.

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