Дмитрий Комбаров: «Цель минимум для сборной России – полуфинал Евро-2016»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

— Цель-минимум для сборной России — выйти из группы. Не слишком слабо?

— Это не цель-минимум. Минимум — полуфинал. Просто если поэтапно разбирать задачи, то сначала — победа в каждом матче, потом — выход в плей-офф.

— Кого считаете главным фаворитом Евро?

— Испанию, Германию. Но футбол такая вещь, что результаты могут быть непредсказуемыми.

— Леонид Слуцкий перед турниром прилично нагружал игроков. Какой тренер гонял больше всех?

— У Кобелева были очень тяжелые тренировки на сборах. И у Карпина в первые два года. Труднее всего давался бег на длинные дистанции. Скажем, пять раз по тысяче метров. Причем эту тысячу ты должен пробежать за определенное время. А большие нагрузки вообще характерны перед крупными турнирами. Сначала идет закладка фундамента, базы, дальше отрабатываем тактические действия. Все-таки Евро — турнир краткосрочный, к нему надо точечно готовиться.

— С приходом Слуцкого атмосфера в сборной изменилась?

— Конечно, стала более легкой. Раньше все ходили по струнке, сейчас – непринужденно. Появились послабления по режиму, но в рамках дозволенного. Например, на прием пищи теперь можно приходить не к конкретной минуте, а в какой-то интервал времени. Скажем, с 13:30 до 14:30. Плюс разрешено быть в тапочках или кроссовках — как тебе удобно.

— Юмор на тренировках появился?

— В меру. В основном все очень строго, собранно. Вот в отеле или в массажной комнате шутим. При Капелло было намного строже.