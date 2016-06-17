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  • Дмитрий Комбаров: «Цель минимум для сборной России – полуфинал Евро-2016»

Дмитрий Комбаров: «Цель минимум для сборной России – полуфинал Евро-2016»

17 июня 2016, 12:17
15

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

— Цель-минимум для сборной России — выйти из группы. Не слишком слабо?

— Это не цель-минимум. Минимум — полуфинал. Просто если поэтапно разбирать задачи, то сначала — победа в каждом матче, потом — выход в плей-офф.

— Кого считаете главным фаворитом Евро?

— Испанию, Германию. Но футбол такая вещь, что результаты могут быть непредсказуемыми.

— Леонид Слуцкий перед турниром прилично нагружал игроков. Какой тренер гонял больше всех?

— У Кобелева были очень тяжелые тренировки на сборах. И у Карпина в первые два года. Труднее всего давался бег на длинные дистанции. Скажем, пять раз по тысяче метров. Причем эту тысячу ты должен пробежать за определенное время. А большие нагрузки вообще характерны перед крупными турнирами. Сначала идет закладка фундамента, базы, дальше отрабатываем тактические действия. Все-таки Евро — турнир краткосрочный, к нему надо точечно готовиться.

— С приходом Слуцкого атмосфера в сборной изменилась?

— Конечно, стала более легкой. Раньше все ходили по струнке, сейчас – непринужденно. Появились послабления по режиму, но в рамках дозволенного. Например, на прием пищи теперь можно приходить не к конкретной минуте, а в какой-то интервал времени. Скажем, с 13:30 до 14:30. Плюс разрешено быть в тапочках или кроссовках — как тебе удобно.

— Юмор на тренировках появился?

— В меру. В основном все очень строго, собранно. Вот в отеле или в массажной комнате шутим. При Капелло было намного строже.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия Комбаров Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Андрей Ермошин
1466155420
Вы сначала из группы выйдите, юмористы.
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Asbjorn
1466156231
Самому то не смешно?
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EsKamilio
1466156755
что они там курят?
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famylka1
1466156794
опять 25. вот такое чувство, что у них память отшибает на утро после матча
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kotmyshka
1466158024
Это он так шутит...
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Kulimen
1466159245
Легко говорить, когда сам не играет.
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FanatSerj
1466160029
Вот пока менталитет не поменяется, нифига нам ничего не светит, мнят из себя супер футболистов. Сука отмените лимит и мы сразу увидим где место наших сборников и до них это очень быстро дойдет, и может хоть половина за ум возьмется и к 2018 году что то да получиться. А так будет очередная серия до боли знакомого сериала "Тренер козел - игроки красавчики"
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Nayturs
1466166399
Мы кажется разные турниры смотрим, может Дмитрий на каком-то другом Евро выступает (для студентов или молодежное)?
Ответить
alp
1466166983
а может лучше домой?
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zadira56
1466175779
Вы и до финала можете добраться. Юмористического конкурса.
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