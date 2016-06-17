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    Озил: «Польша всей командой стояла у своих ворот»

    Полузащитник сборной Германии Месут Озил остался недоволен действиями своей команды в матче с Польшей, который закончился со счетом 0:0.

    «Мы не смогли создать достаточное количество голевых моментов, так как поляки всей командой стояли у своих ворот. Мы очень хотели выиграть, но не смогли этого сделать, что очень разочаровывает.

    Теперь нам нужно показать более настойчивый футбол в матче против Северной Ирландии. Необходимо выиграть заключительную встречу в группе, чтобы выйти в плей-офф с первого места», – приводит слова Озила L'Équipe.

    Матч третьего тура группового этапа Евро-2016 Северная Ирландия – Германия состоится во вторник, 21 июня, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 17 июня 2016, 10:46

      А мне казалось, что как раз Германия стояла всей командой у своих ворот...Польша прессинговала 5-6 футболистами на половине поля немцев и это называется всей командой оборонялись? Они даже моментов создали больше!

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