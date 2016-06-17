Италия борется за досрочный выход в плей-офф в матче со Швецией

Несмотря на впечатляющий старт, в стане сборной Италии слово «осторожность» остается самым популярным. Победа над шведами гарантирует «скуадре адзурре» место в 1/8 финала, а вот поражение может спутать все карты. Поэтому подойти к матчу со Швецией итальянцам надо так же, как к стартовой игре, то есть предельно сосредоточенными.

Скорее всего, будут внесены изменения в стартовый состав сборной Швеции по сравнению с матчем первого тура. Одна из замен – вынужденная, поскольку травму получил Микаэль Лустиг. Ожидается, что на позиции правого защитника будет действовать Виктор Линделоф, а Эрик Юханссон отправится в центр обороны. Альбин Экдаль может заменить в центре полузащиты Оскара Левицки, а у Златана Ибрагимовича, вероятно, появится новый партнер в нападении. Гвидетти должен выйти в стартовом составе, сыгравший важную роль в организации ответного гола в поединке с ирландцами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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