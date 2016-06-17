Хуммельс: «Повезло, что мы не пропустили»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс признал, что его команда неудачно сыграла во втором туре Евро-2016 против Польши (0:0).

«У нас не получилось контролировать игру. При этом, это наше преимущество. Впереди наша команда часто теряла мяч. Во втором тайме нам повезло, что мы не пропустили. Мы не можем быть довольны, но сборная Польши – соперник очень сильный, который осуществляет большой объем черновой работы.

Я себя чувствовал хорошо, и тренер решил выпустить меня на поле. Но на последних минутах мне не хватало сил», – приводит слова Хуммельса официальный сайт немецкого футбольного союза.

Напомним, что в третьем туре группового этапа Евро-2016 сборная Германии сыграет со сборной Северной Ирландии. Матч состоится 21 июня.