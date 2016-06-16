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    Евро-2016. Германия и Польша сыграли вничью

    В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборные Германии и Польши сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола – 0:0. Отметим, что это первая нулевая ничья на турнире.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 2-й тур

    Германия – Польша – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Германия: Нойер, Хектор, Боатенг, Хуммельс, Хеведес, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер (Гомес, 72), Озил, Гетце (Шюррле, 66).

    Польша: Фабиански, Пождан, Глик, Енджейчик, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 76), Крыховяк, Гросицки (Пешко, 87), Блащиковски (Капустка, 80), Милик, Левандовски.

    Предупреждения: Хедира, 3; Озил, 34; Боатенг, 67 – Мачиньски, 45; Гросицки, 55.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 23:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 июня 2016, 06:34

      Жаль.Думал встретимся в финале

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 июня 2016, 01:06

      Надеюсь Лев нюхнет на счастье в следующем матче. А то как то без этого дела все не то.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июня 2016, 01:01

      Да, не повезло Польше.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 июня 2016, 00:18

      Я наконец-то угадал!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 июня 2016, 00:17

      Поросвин уже плачет в своей никчемной хохлятской раде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 июня 2016, 00:15

      Ну на последок хохлы ещё и полякам в 3-4 мяча просерят и вообще всю вину на Россию скинут(ну а если Россия пройдёт то Газпром купил евро)

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > алекс88 17 июня 2016, 00:24

      Неа, хохлуши НЕ ПРОИГРАЮТ полякам, должны же они вернуться героями! И количество забитых мячей должно будет превысить количество забитых Россией... Делаем ставки, господа! Хотя, конечно жаль, что соседей опять в дерьмо окунули. Я только про футболистов...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Дон Посей 17 июня 2016, 01:04

      Ставлю косарь что хохлы проепут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 17 июня 2016, 00:10

      польша еще покажет себя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 00:04

      Всё.

      Четвёртое место гарантировано Украине.
      По Регламенту, при равенстве очков первый показатель - личные встречи. Так что Польша и Германия уже не досягаемы, у них по 4, а догнав С.Ирландию при равенстве очков - личная победа у С.Ирландии.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2016, 00:04

      Хохлов с достижением! Быстрее всез оформили вылет с турнира)

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > ivanthebest 17 июня 2016, 00:10

      Зато без интриг, как вечно у нас.... А тут чик ! - и готово, процедура обрезания уже закончилась! Поздравляем!..

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 июня 2016, 00:02

      После первых 15-ти минут стало ясно, чем закончится это шоу... И, главное, для чего его устроили. И это правильно!... Останется только глянуть на польско-украинскую дружбу. Ха-ха!!!

      3
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