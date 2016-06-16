Евро-2016. Германия и Польша сыграли вничью

Жаль.Думал встретимся в финале
В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборные Германии и Польши сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола – 0:0. Отметим, что это первая нулевая ничья на турнире.
Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 2-й тур
Германия – Польша – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Германия: Нойер, Хектор, Боатенг, Хуммельс, Хеведес, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер (Гомес, 72), Озил, Гетце (Шюррле, 66).
Польша: Фабиански, Пождан, Глик, Енджейчик, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 76), Крыховяк, Гросицки (Пешко, 87), Блащиковски (Капустка, 80), Милик, Левандовски.
Предупреждения: Хедира, 3; Озил, 34; Боатенг, 67 – Мачиньски, 45; Гросицки, 55.
Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов