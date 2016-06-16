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    Семак: «Нам отступать некуда»

    Тренер сборной России Сергей Семак поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса, который состоится 20 июня.

    – Предварительная подготовка к Уэльсу началась еще до матча со Словакией (1:2). Мы представляем, с чем нам придется столкнуться. Нам отступать некуда. Настроение не самое лучшее, но надо двигаться дальше, нужна победа. Задача – выиграть.

    – Разбор был сделан?

    – Немного между собой поговорили. Подробный разбор будет дальше. А свои ошибки все и так знают.

    – Сравните два первых матча сборной России.

    – По статистике была совсем другая игра, чем с Англией. Обе команды активно действовали в отборе. Словаки создали несколько опасных моментов после наших потерь. Увы, у нас было мало острых позиционных атак. 0:2 – слишком большое отставание перед вторым таймом. Да и словаки сели в оборону.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 14:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июня 2016, 02:46

      Правильно, некуда, за нами Москва( 28 панфиловцев, если мне не изменяет память)

      0
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      Рейтинг: +9

      RO ST 16 июня 2016, 17:34

      такую фразу слышим на каждом турнире о нашей сборной...

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 июня 2016, 15:45

      И Все равно я верю в победу, как бы их не ругал. Оле, Россия!

      4
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Black Giz 16 июня 2016, 17:04

      Только победа уже ничего не решит, в чудо надо верить, это же сборная.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > monser08 17 июня 2016, 08:37

      Как раз при победе мы набираем 4 очка и минимум займем 3 место. И в принципе большой шанс выйти из группы. А так да, как всегда надеемся на чудо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 16 июня 2016, 15:02

      Некоторые товарищи свои ошибки уже знают за оба матча и за матч с Уэльсом вперед.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      lek! 16 июня 2016, 15:01

      Каждые соревнования , Россия если и выйдет то выходит благодаря кому то . Всегда зависит как сыграет другая команда , всегда на кого то надеемся пальцы скрещиваем . нельзя без валерьянки хоть раз выйти ?

      3
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      Рейтинг: +348

      343443 16 июня 2016, 15:00

      как некуда.собирайтесь ребятки домой.и не позорьте ни себя ни страну

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 июня 2016, 14:57

      Верю, выйдем, за все оскорбления, за болельщиков, за долбанных Английских фанов, судьба должна быть на нашей стороне!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > LOKOfanatik19 16 июня 2016, 15:44

      Оле, Россия!

      1
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      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 16 июня 2016, 14:53

      и так каждый раз.... не надоело ли ?

      5
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 16 июня 2016, 14:34

      Состав обязательно измените!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Верим в Вас до конца!

      5
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