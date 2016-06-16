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    Смертин: «Странно, что Ходжсон не выпустил Варди»

    Бывший капитан сборной России Алексей Смертин считает, что капитан сборной Англии Уэйн Руни находится далеко не в лучшей кондиции.

    – Чем вам понравились англичане в матче с Россией?

    – Мобильностью, командной скоростью, молодым задором. У них огромный потенциал, который в матче с Россией до конца не раскрыли. Возможно, из-за Роя Ходжсона, главного тренера.

    – То есть?

    – Мне, например, кажется, что Руни надо было раньше менять. Присмотритесь, как он играет. Получает мяч от защитника на свободном пространстве, спокойно разворачивается, катит поперек. Никакой остроты!

    – Значит, Руни действительно уже не тот?

    – Конечно. Поэтому его и опустили глубже. Да, он лидер по духу, капитан. Такой человек необходим команде. Но 78 минут для Руни сегодня многовато. Еще странно, что Ходжсон не выпустил Варди, хотя другой центрфорвард, Кейн, на поле затерялся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 08:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      ruxa_Miks 16 июня 2016, 08:10

      он дурень

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      Рейтинг: +11

      artlord_korol 16 июня 2016, 08:08

      ну как так можно

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