Воронин: «Россия в матче с Англией вообще почти ничего не создала»

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал выступления украинской и российской команд на Евро-2016.

– После матча с немцами остались смешанные чувства?

– Да, у нас были моменты. Да, могли наказать чемпионов мира, которые довольно много для самих себя ошибались. Возможно, справедливым итогом встречи была бы и ничья.

– Но вас все-таки что-то смущает?

– Понимаете, какой-то целостной игры я не увидел. Сильные качества сборной Украины – быстрый переход из обороны в атаку. За счет мощных флангов – Ярмоленко и Коноплянки, двух наших лидеров. А они почему-то практически всю игру простояли сзади, прооборонялись.

– Вопросы к тренеру?

– Возможно. Факт остается фактом. Наши креативные игроки садились слишком глубоко. Контригры практически не получилось. Как только выбегали – их накрывали. Один раз получилось у Ярмоленко и Коноплянки, но этого маловато. В принципе в конце первого тайма смотрелись хорошо. Ждал, что сборная продолжит в том же ключе и после перерыва. А они 40 минут просидели сзади. Да, нормально защищались, но какой-то идеи и мысли я не увидел.

– Руслан Ротань сказал: «Пока нам рано обыгрывать чемпионов мира». Согласны?

– Но ведь, к примеру, словаки победили немцев.

– Так это был товарищеский матч.

– Ну и что? Победили же. А Грузия кого победила?

– Испанию.

– Вот-вот. Играть с грандами можно. Но мы все время почему-то боимся имен. Германию, Испанию, Англию... При этом наши ребята участвуют в еврокубках, вроде опыт есть. Зачем перед кем-то пасовать? Нужно выходить и играть от себя. Да, немцы сильнее индивидуально. Однако у украинцев есть свои козыри, которыми нужно пользоваться. Нельзя держать быстрых фланговых игроков в обороне. Мы просто недоиграли или перегорели.

– Результат какого матча более закономерен: Англия – Россия или Германия – Украина?

– Тяжело сказать… Конечно, у сборной Украины было гораздо больше моментов, чем у России. Ваша команда вообще почти ничего не создала. Если бы не Акинфеев, получили бы «трешечку»… Но Игорь заставил замолчать всех критиков.