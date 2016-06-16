Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам: «Пайе стал более стабильным»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Албании (2:0) прокомментировал действия некоторых игроков и свои тактические решения.

    «Пайе стал более стабильным, а способности и уверенность у него всегда были. Невыход Погба в основном составе был, скорее, тактическим решением. Я думал, что в середине нам нужно два агрессивных футболиста.

    Что касается Гризманна, то я решаю, играть ему или нет. Ни он, ни Погба не бывают рады, когда остаются скамейке», – сказал Дешам.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2016 01:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 16 июня 2016, 09:32

      Будут топ-команды следить за ним, хорош как на подыгрыше, так и на завершении атаки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 08:18

      да уж,видно невооруженным глазом,заблестела новая звездочка на небосклоне футбола..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 июня 2016, 07:47

      срочно надо наших скаутов отправить, посмотреть за его игрой! Кажется будущего Иньесту найдут ввиде Пайе!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11