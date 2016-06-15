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  • Евро-2016. Гризманн и Пайе обеспечили Франции победу над Албанией и выход в плей-офф

Евро-2016. Гризманн и Пайе обеспечили Франции победу над Албанией и выход в плей-офф

15 июня 2016, 23:55
14

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Албании со счетом 2:0. Голы в концовке встречи забили Антуан Гризманн и Димитри Пайе.

Напомним, ранее в этой группе сборная Швейцарии и команда Албании поделили очки. После двух туров Франция имеет шесть очков, Швейцария – четыре, Румыния – одно, на счету Албании набранных баллов нет. Таким образом, Франция гарантировала себе выход в плей-офф.

Евро-2016. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

Франция – Албания – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Гризманн, 90+1; 2:0 – Пайе, 90+6.

Франция: Льорис, Эвра, Косиельни, Рами, Санья, Матюиди, Канте, Марсьяль (Погба, 46), Пайе, Коман (Гризманн, 68), Жиру (Жиньяк, 77).

Албания: Бериша, Хюсай, Айети (Везели, 85), Маврай, Аголи, Кукели (Джака, 74), Лила (Роши, 71), Абраши, Мемушай, Леньяни, Садику.

Предупреждения: Кукели, 55; Абраши, 81.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Франция Албания
Комментарии (14)
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LOKOfanatik19
1466024264
С такой игрой Франции мало что светит.... Думаю не далеко пройдет в плей-оф.....
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cska-62
1466024564
89 минут против французов держалась команда общей стоимостью одной "бутсы Кокорина" на футбольном рынке. Огрызалась и чуть не добилась ничьи за счёт самоотдачи, мобильности и плотности игры в обороне. Но силы футболистов сборной Албании были на исходе и они пропустили два мяча на последних минутах. Всё это говорит о том, что нас ожидает ещё немало сюрпризов на ЕВРО-2016.
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AloneStalker
1466024823
На албанцев было крайне приятно посмотреть! Сборная очень серьезно прогрессировала за этот отбор и на этом Евро есть что показать. Пока что из всех матчей, худшее впечатление, увы, осталось от наших ребят. И то ли от того, что это наша сборная и ее игры смотришь с двойным вниманием, то ли от того что реально так убого играют
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zepp61
1466025115
Пайёт на Евро - больше, чем Пайет. (с) Е.Евтушенко
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RedWhiteFans2
1466025497
Гримасничать!!!!!!!!!!!!!!
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ЖОРРО
1466025558
Албанцы герои!!!!Молодцы!Французы снова отскочили...
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RedWhiteFanS
1466025708
жалко
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Sergej-74
1466025805
Жаль албанцев
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sTiiiik
1466026759
еле-еле, а Албания явно не заслужила поражения
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Adrian_Mutu
1466027924
пайет не задержится в своем нынешнем клубе после такой игры на евро
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