Евро-2016. Гризманн и Пайе обеспечили Франции победу над Албанией и выход в плей-офф

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Албании со счетом 2:0. Голы в концовке встречи забили Антуан Гризманн и Димитри Пайе.

Напомним, ранее в этой группе сборная Швейцарии и команда Албании поделили очки. После двух туров Франция имеет шесть очков, Швейцария – четыре, Румыния – одно, на счету Албании набранных баллов нет. Таким образом, Франция гарантировала себе выход в плей-офф.

Евро-2016. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

Франция – Албания – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Гризманн, 90+1; 2:0 – Пайе, 90+6.

Франция: Льорис, Эвра, Косиельни, Рами, Санья, Матюиди, Канте, Марсьяль (Погба, 46), Пайе, Коман (Гризманн, 68), Жиру (Жиньяк, 77).

Албания: Бериша, Хюсай, Айети (Везели, 85), Маврай, Аголи, Кукели (Джака, 74), Лила (Роши, 71), Абраши, Мемушай, Леньяни, Садику.

Предупреждения: Кукели, 55; Абраши, 81.

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