Гамшик: «Гол в матче с Россией – один из наиболее важных и красивых в моей карьере»

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды России (1:2). Напомним, в этой встрече Гамшик отметился результативной передачей и голом.

«Очень доволен, что удалось забить, я горжусь этим. Все случилось именно так, как я и хотел. Несомненно, этот гол – один из наиболее важных и красивых в моей карьере. После гола я почувствовал прилив адреналина. Я стоял перед нашими фанатами и наслаждался вместе с ними. У нашей первой победы на Евро прекрасный вкус», – приводит слова Гамшика Šport.sme.sk.