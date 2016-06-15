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    Гамшик: «Гол в матче с Россией – один из наиболее важных и красивых в моей карьере»

    Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды России (1:2). Напомним, в этой встрече Гамшик отметился результативной передачей и голом.

    «Очень доволен, что удалось забить, я горжусь этим. Все случилось именно так, как я и хотел. Несомненно, этот гол – один из наиболее важных и красивых в моей карьере. После гола я почувствовал прилив адреналина. Я стоял перед нашими фанатами и наслаждался вместе с ними. У нашей первой победы на Евро прекрасный вкус», – приводит слова Гамшика Šport.sme.sk.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 23:29
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