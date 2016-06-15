Луценко и Панченко перейдут в «Динамо»

В ближайшее время «Динамо» усилится двумя нападающими.

Как стало известно «Бомбардиру», московский клуб подпишет Евгения Луценко из «Мордовии» и Кирилла Панченко из ЦСКА.

В минувшем сезоне Луценко сыграл за «Мордовию» 27 матчей в РФПЛ, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Панченко провел 14 игр за армейцев, отметившись в них двумя точными ударами и одним голевым пасом.