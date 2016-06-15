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    Луценко и Панченко перейдут в «Динамо»

    В ближайшее время «Динамо» усилится двумя нападающими.

    Как стало известно «Бомбардиру», московский клуб подпишет Евгения Луценко из «Мордовии» и Кирилла Панченко из ЦСКА.

    В минувшем сезоне Луценко сыграл за «Мордовию» 27 матчей в РФПЛ, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Панченко провел 14 игр за армейцев, отметившись в них двумя точными ударами и одним голевым пасом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 июня 2016, 16:11

      Луценко очень удачливый забивала,головой хорошо отправляет мяч в сетку. Вполне мог играть на позиции,где бесполезно играет Дзюба.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 16 июня 2016, 12:38

      Может Панченко в Динамо заиграет,в ЦСКА что то притух.Вроде не плохой игрок,техника есть.

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