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    Лев: «Польша – одна из лучших контратакующих сборных, которые я видел за последние годы»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Польши.

    «Сборная Польши – хорошо организованная команда, это их сильнейшее качество. Они выжидают, потом контратакуют. Это их стиль, основанный на быстрых переходных фазах. В этом отношении Польша даже сильнее Украины, потому что это более гибкая команда. Это одна из лучших контратакующих сборных, которые я видел за последние пару лет.

    Все пять матчей, которые я провел против Польши, были сложными. Я ожидаю, что мы будем больше владеть мячом, ведь поляки любят действовать глубоко в защите. Поэтому для нас важно располагать небольшими, но юркими игроками в атаке», – сказал Лев.

    Матч Германия – Польша состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    15.06.2016 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 16 июня 2016, 14:25

      значит юркий Гётце в основе!

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