Ходжсон: «Атмосфера дерби – это потрясающе. Наш матч с Уэльсом ждут во всем мире»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса.

«Атмосфера дерби – это потрясающе. Многие в Англии и Великобритании, да, пожалуй, во всем мире, ждут эту игру. Мы играем против братьев, если угодно, а это добавляет перчинку, повышает интерес, и я могу только поприветствовать это. Такие случаи только повышают ожидания, никак не наоборот.

Думаю, валлийцы сыграют так, как они уже долгое время играют при Крисе Коулмэне. Они успешно это делают. Мы не ждем, что в их игре или составе произойдут изменения. Не думаем, что они как-то по-другому будут играть с мячом или без него. Мы тоже не сможем преподнести сюрпризы – валлийцы знают наших игроков», – сказал Ходжсон.

Матч Англия – Уэльс состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени.