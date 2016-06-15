Ходжсон: «Стыдно воспринимать слова игроков Уэльса всерьез»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса прокомментировал высказывания Гарета Бэйла и других игроков валлийцев. Напомним, Бэйл выразил мнение, что ни один англичанин не попал бы в состав сборной Уэльса.

«Я удивлен тем, что люди там много внимания обращают на разговоры. Если бы мы все эти слова воспринимали всерьез и позволили бы им нарушить нашу концентрацию, нам было бы стыдно.

Меня удивляют эти вопросы в наш адрес, ведь разговоры – это разговоры, а действия на поле – это действия на поле», – сказал Ходжсон.