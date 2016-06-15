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    Гамшик: «Рад, что смог забить гол в ворота сборной России»

    Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился впечатлениями от победы над командой России в матче группового этапа Евро-2016.

    «Сборная России больше владела мячом и неплохо играла на контратаках. Но во втором тайме мы стали играть ниже и добились нужного результата. Мы рады первой большой победе на Евро. Я рад, что смог забить такой гол. Вероятно, теперь мы стали ближе к плей-офф. У нас есть несколько дней на подготовку к игре с фаворитами группы. Это будет сложный матч», – отметил Гамшик.

    Напомним, что в заключительном поединке группы B Словакия сыграет с Англией, а Россия – с Уэльсом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2016 18:39
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