Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Россия по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы с первого места»

Слуцкий: «Россия по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы с первого места»

15 июня 2016, 18:22
99

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после поражения от команды Словакии в матче группового этапа Евро-2016 подчеркнул, что его подопечных подвела реализация голевых моментов.

«Нельзя однозначно сказать, выбрал бы я другой стартовый состав. Мы стали проигрывать, пришлось перестраивать модель в центре поля. Словаки до гола так же разыгрывали угловой три раза подряд. Мы знали этот розыгрыш. Но произошла потеря концентрации, грубая ошибка.

У Смолова, Кокорина, Дзюбы было достаточно моментов. Будь реализация выше, мы бы говорили об игре в иных тонах. Ситуация в группе запутанная. Шансы сохраняют все. Причем выйти с любого места. Борьба будет идти до последнего», – сказал Слуцкий.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Словакия Слуцкий Леонид
Комментарии (99)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dammit
1466004506
Почему никак не хочет признать, что ошибся со стартом.
Ответить
RURR28
1466004552
жир тупой
Ответить
Razvedchik - sniper
1466004846
Виктырыч, ну что тут сказать, принимай вопли на себя, ты должен был быть готов к этому, а вообще, НАРОД. а чего вы хотели? мы только так умеем играть в футбол, и больше у нас другой сборной нет! тут определитесь, либо мы вместе с нашими пацанами которые на поле, либо нет!! Стогниенко правильно сказал, а что нам остается делать, только поддерживать тех, кто у нас есть! завтра нас с вами нужно будет поддерживать, не забывайте об этом....
Ответить
isa361
1466004913
эх не верится совсем после такой игры
Ответить
Garrincha58
1466005779
вот чего стоят наши игроки без легионеров ни одной Путной комбинации ну нет у нас Халков Промесов Витселей Азмунов у нас только Кокошки да Смоловы как следует ударить по мячу не могут Кокорин так вообще полный ноль скорости нет и обводки тоже посмотрите как сыграл Вайс не чета нашим и пусть Леня мечтает что то же ему говорить надо не скажет же он что все по делу проиграли более сильной команде
Ответить
Fireman-100
1466005960
Футбол Слуцкого периода. Распиарят не съев пирога,козлы!
Ответить
AloneStalker
1466006116
Я считаю, что в стране с бандитским путинским режимом рассчитывать на что-то на соревнованиях подобного плана нам не имеет смысла. Во всем виноват путин и его загнивший режим
Ответить
alonsobrat
1466007184
Уберите Бл№дского ДЗЮБУ ИЗ СОСТАВА!!! КАК И НОЙШТЕНДЕРА, И ГОЛОВИНА. ВЫ ТАМ НА ЕВРО ВСЕ КУРИТЕ ЧТО ЛИ ??? АЛЛЛО, ЛЁНЯ, ПРОСНИСЬ.
Ответить
опус 2
1466007593
Единственная вина Слутского, это то что он не смог сделать из говна конфетку ! , РФСу на что то делать (снижать контракты ) ,что бы наши игроки стремились в европейские клубы ,а в сборную приезжали ,что бы поднять свой статус А сейчас ,если и позовут в зап клубы ,никто не поедет Там конкуренция жестокая ,да и деньги те же ,а то и меньше ( Личное мнение )
Ответить
ivanthebest
1466008990
Хоть сейчас-то ясно всем, что лимит это беспросветная тьма для нашего футбола???
Ответить
Главные новости
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
2
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
2
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+