Слуцкий: «Россия по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы с первого места»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после поражения от команды Словакии в матче группового этапа Евро-2016 подчеркнул, что его подопечных подвела реализация голевых моментов.

«Нельзя однозначно сказать, выбрал бы я другой стартовый состав. Мы стали проигрывать, пришлось перестраивать модель в центре поля. Словаки до гола так же разыгрывали угловой три раза подряд. Мы знали этот розыгрыш. Но произошла потеря концентрации, грубая ошибка.

У Смолова, Кокорина, Дзюбы было достаточно моментов. Будь реализация выше, мы бы говорили об игре в иных тонах. Ситуация в группе запутанная. Шансы сохраняют все. Причем выйти с любого места. Борьба будет идти до последнего», – сказал Слуцкий.

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