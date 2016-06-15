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    Слуцкий: «Россия по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы с первого места»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после поражения от команды Словакии в матче группового этапа Евро-2016 подчеркнул, что его подопечных подвела реализация голевых моментов.

    «Нельзя однозначно сказать, выбрал бы я другой стартовый состав. Мы стали проигрывать, пришлось перестраивать модель в центре поля. Словаки до гола так же разыгрывали угловой три раза подряд. Мы знали этот розыгрыш. Но произошла потеря концентрации, грубая ошибка.

    У Смолова, Кокорина, Дзюбы было достаточно моментов. Будь реализация выше, мы бы говорили об игре в иных тонах. Ситуация в группе запутанная. Шансы сохраняют все. Причем выйти с любого места. Борьба будет идти до последнего», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 18:22
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 15 июня 2016, 23:37

      Позорищее,ты б лучше свой язык в жопу засунул,а то ведь потом и ответить придется.Иди выполняй свою работу,а не губу раскатывай,уронешь,потом не отмоешь!

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN 15 июня 2016, 21:45

      Скоростей не хватает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2016, 21:39

      В матче с Уэльсом нужно выпускать Евсеева!!!По-любому)))Или как минимум его на стадион привезти для фарта....ахахаххаха))а вообще,удачи нашим!!!ВЕРЮ В РОССИЮ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      .Никита. 15 июня 2016, 21:31

      Они играют ради денег.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 15 июня 2016, 21:28

      обидно смотреть, переживать и надеяться, а хочется гордиться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 15 июня 2016, 21:09

      уроды

      -1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 июня 2016, 20:53

      едте домой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 июня 2016, 20:41

      Теоретически - да
      С такой игрой - нет

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 15 июня 2016, 20:41

      где тот огонь в глазах что был в 2008м где азарт самоотдача где команда мать твою!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +50

      valeh172 15 июня 2016, 20:34

      Как всегда России хватает только на одну игру

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > valeh172 15 июня 2016, 21:03

      А эта 1 игра, та что 2008 была?

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > valeh172 9 октября 2016, 13:13

      А азеров на сколько?

      -1
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