Гамшик удваивает счет в матче с Россией

А чего все немца обсирают,Что он сделал не так?Что в Дзюбу не пнул,чтоб от того мяч отскочил в ворота,как делает это Халк?Команда проигрывает,а Березуцкие с Игнашевичем мяч по перек поля катают на своей половине,потом под свист трибун пуляют его в никуда!!!Нужен тренер адекватный,не предвзятый,вот и все!!!
В матче второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия счет удвоился. Второй гол на счету Марека Гамшика, который под конец тайма забил невероятно красивый гол! Предлагаем его вашему вниманию.
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