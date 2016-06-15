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    Гамшик удваивает счет в матче с Россией

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 РоссияСловакия счет удвоился. Второй гол на счету Марека Гамшика, который под конец тайма забил невероятно красивый гол! Предлагаем его вашему вниманию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 16:49
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 июня 2016, 18:27

      А чего все немца обсирают,Что он сделал не так?Что в Дзюбу не пнул,чтоб от того мяч отскочил в ворота,как делает это Халк?Команда проигрывает,а Березуцкие с Игнашевичем мяч по перек поля катают на своей половине,потом под свист трибун пуляют его в никуда!!!Нужен тренер адекватный,не предвзятый,вот и все!!!

      1
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      Рейтинг: +12

      Radioman55 15 июня 2016, 18:13

      Не бздите россияне, будет вам 3 очка с валийцами, словаки им из-за пижонства проиграли. У них сейчас сборная норм. 1 очко шаровое с Англией взяли, сегодня 1 потеряли. С Уэльсом 3 своих должны брать. А словаки у агнлишов хер выиграют. Вот вам и 4 бала и второе место.

      P.S: За первый тур оборона сборной России мне больше всех понравилась ( ну ещё румыны хорошо держались). Чуть впереди сборной нужно быть агрессивней.

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 июня 2016, 17:58

      Перекатывание слева направо и обратно на своей половине поля - это просто уже фирменный стиль.

      4
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      Рейтинг: +29

      Lzz > 3a zenit 15 июня 2016, 18:04

      Березуцкий главный плеймейкер! без паса Березуцкому игра не пойдет... уныло

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 15 июня 2016, 17:53

      Не верю, что не могли сыграть лучше! Просто играть нужно сердцем, умирая за свою страну, а играли как флегмы, очередной матч в РПЛ!

      1
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      Рейтинг: +56

      naumanov 15 июня 2016, 17:48

      Гол отличный!!

      1
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      Рейтинг: +443

      EVM 15 июня 2016, 17:44

      А не поздновато ли проснулись? Времени то осталось, минут шесть.

      -1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 июня 2016, 17:43

      нужно придумать новые правила, по которым игра начинается с 75-мин.

      2
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      Рейтинг: +443

      EVM > sergey_86-76 15 июня 2016, 17:46

      И желательно без игроков команды соперника.

      2
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      Рейтинг: +238

      Громит 15 июня 2016, 17:40

      Вперед!!!

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      Рейтинг: +243

      veksill 15 июня 2016, 17:39

      слава всевышнему

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2016, 17:38

      идите нах все равно

      -2
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