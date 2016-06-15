Гамшик удваивает счет в матче с Россией

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия счет удвоился. Второй гол на счету Марека Гамшика, который под конец тайма забил невероятно красивый гол! Предлагаем его вашему вниманию.

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