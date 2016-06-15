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    Россия и Словакия объявили стартовые составы

    Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа Евро-2016 РоссияСловакия.

    Сборная России: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер, Головин, Шатов, Кокорин, Дзюба, Смолов.

    Сборная Словакии: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Вайсс, Дуда, Губочан, Гамшик, Куцка, Мак, Печовски.

    Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 15:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 15 июня 2016, 16:30

      убери ты головина ёпт!

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 июня 2016, 16:14

      УДАЧИ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 15:56

      Проиграют сегодня и с валийцами выйдут Мамаев, Глушаков и Шатов в атаку

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 15:55

      Слуцикий как обычно ниче менять не будет, даже если команда как говно играет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июня 2016, 15:53

      Так и ожидалось. Слуцкий, как и в ЦСКА, не меняет состав весь сезон.

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      Рейтинг: +15

      Черембас 15 июня 2016, 15:49

      порвем как отстираем,Россия Сила !!!

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      Рейтинг: +13

      kirl2008 15 июня 2016, 15:47

      Не пойму . Мамаев где?
      Хотя ответ держит главный тренер.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 15:34

      Из матча в матч...
      Это что, греческий опыт 2004? Типа, ползком до финала?

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      Рейтинг: +312

      Zly 15 июня 2016, 15:32

      По предыдущему матчу разве не понятно было Слуцкому, что длинные забросы не проходят, а в большинстве случаев летят за линию. Пойду куплю валидол и буду верить в наших.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 15 июня 2016, 15:14

      Россия вперед, только Победа!

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